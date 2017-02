Desenes de milers de persones es van manifestar dissabte a Barcelona reclamant que els governs –tots els govern – assumeixin la responsabilitat que els correspon en l’acollida de refugiats. L’opinió pública europea, que sura com pot entre enormes contradiccions, aguanta en la consciència les imatges dels refugiats de Síria esclafats entre el seu país, Turquia i la Unió. Barcelona s’ha transformat en una punta de llança, en la veu d’alarma i indignació davant una crisi humanitària que demana accions molt més resolutives. Les imatges de la manifestació de Barcelona deixen en evidència el govern espanyol. Però no només pel paper galdós que Rajoy s’ha atribuït en la crisi dels refugiats, sinó també per les contradiccions que es poden atribuir al seu govern. Afirma Rafael Català, com la fiscal en cap de Barcelona i tots els mitjans de comunicació de Madrid, que la societat catalana viu segrestada per l’independentisme, que és agressiu, violent, xenòfob i feixista. A la manifestació de dissabte se’n veien molts, d’independentistes. Era una manifestació xenòfoba, agressiva, violenta i feixista? Qui creuen que enganyen?