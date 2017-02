“Xantatge intolerable”

Així han definit el PP i Ciutadans la concentració que aquest matí acompanyaran Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau en la compareixença que faran davant el jutge al Tribunal Superior de Justícia. Una impressió que comparteixen també les associacions de jutges espanyoles, tan “conservadores” com “progressistes”. Però a tots aquests senyors no els sembla un xantatge la pressió que el govern de Mariano Rajoy va fer sobre el fiscal general de l’Estat, que Eduardo Torres-Dulce va traslladar a la sala de fiscals del Tribunal Superior de Justícia, cridada a capítol en ple a Madrid i partidària en un primer moment d’arxivar la causa pels fets del 9N. Allò no va ser cap “xantatge”. Ni tampoc la mateixa dimissió de Torres-Dulce, mesos després, justificada per “motius personals”. Els “xantatges”, només els fan els altres.