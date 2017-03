Violència reiterada

Barcelona va viure ahir una altra jornada de vaga del sector del taxi contra la pretensió de l’ajuntament de facilitar 3.000 llicències per a Vehicles de Lloguer amb Conductor. L’aturada va ser total i la manifestació de protesta de taxistes, massiva. El debat sobre la liberalització dels permisos municipals a plataformes de lloguer de vehicles com Uber ha estat intensa i augmentarà, perquè segons quines iniciatives esteses per ciutats de tot el món no es poden frenar de manera indefinida. A Barcelona el sector del taxi viu en una crispació contínua, amb polèmiques eternes sobre la quantitat de llicències. Un taxista ha de treballar moltes hores per aconseguir un sou ajustat. No és estranya, doncs, la inquietud. Ni la tensió. Però el que no es pot justificar de cap manera és la violència sistemàtica amb què actuen determinats col·lectius i sindicats de nova planta. Una agressivitat desbocada que ells mateixos justifiquen perquè “si no, l’Ajuntament no ens fa gens de cas”. Això vol dir que, com més rebenten, més cas els faran?