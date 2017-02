Violència legitimada

En aquest país la violència “de la dreta” esvalota el galliner fins al deliri. Però l’altra violència, la “de l’esquerra”, ha acabat per presentar-se com a legítima, perquè, no cal dir-ho, és en defensa pròpia i només respon a provocacions. Per això, contra “la violència de les retallades sanitàries”, Endavant-OSAN, grill més alterat encara de la CUP, pot trencar-li la cara al conseller de Sanitat en uns cartells molt èpics i encantadors. La jugada reclama dues preguntes. La primera, pura anècdota provocativa: què hauria passat si, en lloc de conseller, Tomi Comín hagués estat una dona i al cartell, en lloc d’una infermera, el cop de puny l’hagués perpetrat un infermer? La segona és més estructural. No ha estat la CUP qui ha aprovat els pressupostos? No ha estat la CUP qui ha demanat més despesa per satisfer les demandes del sector educatiu? Per què no va centrar-les en la sanitat pública? És honrat i legítim tancar un pacte i l’endemà trencar-li la cara al gran “violent de les retallades”?