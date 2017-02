Velles argúcies

El recurs és més vell que la humanitat. I que el dimoni. Consisteix a estigmatitzar, a arrancar a l’objectiu escollit la humanitat, per convertir-lo en un ésser deplorable i justificar qualsevol barbaritat que es perpetri contra ell. Aquesta és l’estratègia que fan servir ara també els poders de l’Estat: judicials, polítics, periodístics i tots els que calgui. L’independentisme, proclamen, és violència, sectarisme, dictadura i feixisme. Quan una part important de la societat espanyola hagi acceptat aquesta fal·làcia comprendrà i aplaudirà qualsevol violència de l’Estat contra “els violents”. Aquest és el marc que més agrada a l’Estat intransigent espanyol i al seu govern. És cansat haver-se de defensar i justificar en aquests termes. Combatre una fal·làcia mil vegades repetida i aplaudida. Però cal fer-ho. Com també cal ser molt més sensats del que marquen els manuals per evitar donar-los la raó, ni que sigui amb un petit gest.