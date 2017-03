Una trampa massa òbvia

Acusa l’oposició al Parlament i la premsa de Madrid el govern de la Generalitat de “pràctiques poc democràtiques”. Perquè el govern volia canviar el reglament de la cambra i així permetre aprovar la llei de transitorietat jurídica amb lectura única, sense el debat dels grups. Es creuen que enganyen algú? El govern no ho fa per les mateixes raons que el PP i el PSOE sovint han convertit el decret-llei en un sistema parlamentari. El govern ho fa per poder aprovar la llei sense que el Tribunal Constitucional suspengui fins els gats del parc de la Ciutadella. Buscant un sistema ràpid i efectiu. D’una manera o d’altra, compten amb la majoria per aprovar aquesta llei de desconnexió. Tot això ho saben la premsa de Madrid i l’oposició al Parlament de Cataunya. I sí, es pensen que poden enganyar encara algú.