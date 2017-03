Els debats parlamentaris donen peu, massa sovint, a la retòrica i a la farsa. Ahir el Congrés espanyol va servir-ne un exemple feridor. Va passar quan Mariano Rajoy, en la sessió de control habitual, va respondre a Albert Rivera una apel·lació directa a les inversions en el corredor mediterrani. Rajoy es va adjudicar la pressió sobre la Comissió Europea perquè es faci el corredor etern i va enumerar una sèrie d’inversions que no quadren de cap manera. Sets, vuits, nous i cartes que no lliguen. Rajoy va definir el projecte com una “prioritat política, econòmica i social del meu govern”. Una falsa prioritat que es fa burla quan es comparen les partides del corredor mediterrani amb les que els governs del PP han dedicat en els darrers anys a la xarxa radial de l’AVE. Rajoy va acabar la intervenció demanant a Rivera que es miri els pressupostos de l’Estat que el seu govern prepara ara. Això farem, senyor Rajoy, analitza-ne escrupolosament les partides perquè la connexió ferroviària mediterrània sigui una realitat. I comprovar després, també, quin percentatge de compliment i execució pateixen.