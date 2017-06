Germà Gordó ha decidit finalment abandonar el Partit Demòcrata, però sense renunciar a l’escó de diputat. Aquesta decisió respon a la petició implícita que li va fer l’altre dia Marta Pascal després que es fes públic que el Tribunal Superior de Justícia, a instàncies del jutge del Vendre, Enric Anglada, que segueix el cas del finançament il·lícit de Convergència Democràtica, obrís una investigació contra el conseller. Anglada considera que hi ha proves que inculparien Gordó en delictes de prevaricació, tràfic d’influències i malversació de fons públics. L’exdirigent de Convergència ha rebutjat amb vehemència totes aquestes acusacions. El cas Gordó és un mal cas. D’un costat, és lògic i lícit que Pascal actuï amb contundència contra qualsevol brot que lligui militants del nou partit amb casos de corrupció passada. Però de l’altre, també és igualment lícit i lògic que qualsevol dirigent o militant demani un temps prudencial mentre s’aclareix si les proves que presumptament l’afecten són fets raonables i comprovats o una mostra més de l’acció de les instàncies de l’Estat que no dubten a mentir i falsificar per empastifar els exconvergents.