TV3, manipulada

És una cançoneta recurrent que l’oposició ha repetit mil vegades i que encara manté amb vocació de corista. Una cançó de l’enfadós que fa referència a la “manipulació” de TV3 per part del govern. I que de fa temps encara s’ha fet més insistent amb l’afegitó que la televisió pública catalana “adoctrina” els seus consumidors per a la causa separatista. I vet aquí la contradicció. Si TV3 estigués tan intervinguda, si els seus responsables fossin corretges de transmissió de la plaça de Sant Jaume, hauria estat possible una entrevista com la que va haver d’afrontar el president de la Generalitat dilluns passat? Més que “Jo pregunto”, caldria haver-ne dit “Jo desbudello”. Aguantaria Mariano Rajoy un tercer grau com el que va haver de suportar Carles Puigdemont en nom de “la participació ciutadana”?