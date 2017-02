Tots a la presó

Juan Luis Cebrián acaba de concedir una entrevista a El Mundo. Paradoxes de la vida. Deu els cria i ells s’ajunten. S’acaben ajuntant. Quan els convé. L’amo d’El País deixa enrere, en visceralitat, el seu principal rival periodístic. I demana que l’Estat, “que és qui té el poder”, l’exerceixi a Catalunya. La manera d’exercir el poder que té l’Estat a Catalunya és suspenent “el president de la Generalitat. La presidenta del Parlament. Un, dos, tres càrrecs polítics”. Suspenent el govern, el Parlament i l’autonomia. Amb la guàrdia civil, perquè Cebrián dubta que amb els mossos n’hi hagi prou. I després ja no caldrà parlar més d’independència, sinó “de quan recuperen l’autonomia”. Juan Luis Cebrián trau de ben dintre tot allò que defineix Espanya. El concepte del poder hegemònic a Espanya. I mentrestant, el seu diari parlava diumenge i ahir de “diàleg”, de “propostes” de Rajoy que estudia el govern de la Generalitat. Per què la Generalitat no estudia les propostes de Juan Luis Cebrián? Aquestes són les úniques que compten de debò.