Tornem-hi, que ha estat molt!

El govern ha enllestit la seva darrera oferta pressupostària a la CUP. Així ho va certificar ahir el secretari d’Economia, Pere Aragonès. Una oferta carregada de cessions i només amb una exigència innegociable: l’augment de l’IRPF, l’impost de successions i el de patrimoni. A partir d’ara serà l’esquerra autoproclamada revolucionària qui hi tindrà la darrera paraula. Les assemblees territorials de la CUP es reuneixen aquests dies i dissabte ho farà el comitè polític, que prendrà la darrera decisió. Els tambors, atiats per Ana Gabriel, Endavant, Arran i la Coordinadora Obrera Sindical, són de no. I no han començat a dir algunes assemblees territorials. Però el comitè polític de la CUP no farà com el secretari d’Economia, i proclamarà que cal continuar negociant. La cosa s’allargarà. Potser fins al darrer moment. Sempre amb l’espasa de Dàmocles sobre les costelles. Les pretensions de la CUP són excessives i només el Partit Demòcrata sembla haver posat un fre a l’excés. Serà el Partit Demòcrata qui patirà més pressions a partir de diumenge. Tornem-hi, que no n’aprenem!