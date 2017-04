Testosterona insular i peninsular

La nova batalla de Gibraltar està servint per constatar que els vells imperis i els momificats mantenen íntegres la testosterona nacional. Dirigents de quarta fila i presumptes glòries jubilades han arribat fins i tot a apel·lar a la guerra per resoldre el litigi que ha enfrontat de nou Espanya i el Regne Unit. Que la facin, que riurem! En tot el quadre habitual ha cridat l’atenció la intenció del govern espanyol, que ara facilitaria l’entrada en la Unió Europea d’una Escòcia independent per si l’exemple s’escampa i Gibraltar decideix seguir el mateix camí. Només fa quatre dies que els representants del govern espanyol amenaçaven Escòcia, com fan amb Catalunya, de fer-los fer cua eterna als llims apàtrides si se’ls passava pel cap separar-se del Regne Unit. Ara s’ho miren d’una altra manera. Els uns, més que els altres, haurien de preguntar al gibraltarenys què volen. En cas de dubte, que votin. Els anglesos són molt més sensats en aquest punt. Espanya juga una altra lliga. Més bèstia. A ells l’estratègia no els entela la testosterona.