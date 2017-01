Dimarts passat la CGT havia convocat una vaga al sector de l’ensenyament. Una protesta que va ser mínima. Segons el departament, de l’1’56 per cent dels mestres. Tan minsa com la manifestació que va recórrer el centre de Barcelona i que no va aplegar més de 300 ensenyants. La CGT és un sindicat minoritari en el sector i s’ha despenjat de la vaga que organitzen les forces majoritàries per al 9 de febrer. Però, més enllà de mínims i de màxims, de reivindicacions i de retallades pressupostàries, dimarts va cridar l’atenció una piulada amb la identificació “CGT Ensenyament” que deia textualment: “Aquestes reivindicacions són les primeres. Tenim més”. De què tenen més? Si són reivindicacions, òbviament hi falta el pronom. “En tenim més”, hauria d’haver dit el tuit. Tractant-se de mestres, l’error fa feredat. Ja que demanen menys hores lectives, les haurien d’ocupar tornant a estudiar gramàtica. D’aquesta manera, els alumnes sortirien de les aules una mica menys ignorants.