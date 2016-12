Targeta verda o groga?

L’ajuntament de Barcelona ha tingut una gran idea per reduir tant l’ús del vehicle privat a Barcelona com la contaminació que pateix tota l’àrea metropolitana. Regalarà una targeta verda, que permetrà l’accés lliure al transport públic de la primera corona durant tres anys, a aquells conductors que retirin del parc els seus vehicles vells o més contaminants, sempre que no se’n comprin un de nou. Com sol passar en aquest país, la picaresca ha començat a escampar-se. Ja hi ha gent que pensa què s’empescarà per aconseguir el títol gratuït sense desprendre’s del seu cotxe habitual: canvis de nom en la propietat del vehicle, adquisició d’un cotxe barat per retirar-lo i poder guanyar amb la jugada… Però al marge de les maniobres dels més espavilats, l’equip d’Ada Colau hauria de moure’s sobre tres realitats poc discutibles. La primera és que la gran majoria dels automobilistes urbans tenen el cotxe com un instrument de feina necessari, i no pas com un luxe sobrer. La segona és que la xarxa de transport públic de l’àrea metropolitana no pot suplir el transport privat si no s’amplia i creix en eficàcia. I la tercera és que mentre Rodalies sigui com és i de qui és, el marge d’actuació és del tot escàs.