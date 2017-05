També paguem les pressions

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el ministre-president de Flandes, Geert Bourgeois, tenien prevista una visita conjunta “estrictament comercial” del 7 al 9 de maig al Marroc. Però els ldos líders han decidit cancel·lar el viatge després que el govern marroquí els informés formalment que cap dels seus responsables polítics els podria rebre. La nota oficial de la Generalitat no n’explica les causes ni fa cap valoració política, més enllà d’explicar els fets. Però responsables de la Presidència han acusat off the record el ministeri d’Exteriors espanyol d’haver pressionat les autoritats marroquines perquè no rebessin oficialment la delegació de Catalunya i Flandes. La Generalitat lamenta els fets, “per les conseqüències que tenen per als empresaris dels dos països”. Poc els importen, a les autoritats espanyoles, les empreses de Flandes, i encara menys les de Catalunya. Tot encara es fa més bèstia quan queda clar que òbviament qui paga aquestes pressions són els mateixos contribuents catalans.