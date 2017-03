Susana Díaz, a Madrid

Ahir finalment es va saber que Susana Díaz farà el pas definitiu cap al liderat del PSOE diumenge 26 de març en un acte a Madrid. Havia de ser a Madrid perquè, per molt que és la federació andalusa la que compta amb més militants i la que pot resultar determinant en totes les primàries i les eleccions internes del partit, és a Madrid on es prenen les decisions. Segons sembla, Susana Díaz combinarà la presidència de la Junta d’Andalusia amb la secretaria general del PSOE. O això pretén. El binomi PSOE-Andalusia arriba a la màxima expressió just en el moment en què el PSC s’ha resignat a convertir-se’n en un apèndix subaltern. L’única esperança per a la discrepància interna es diu Pedro Sánchez. Que els déus conservin el sentit de l’humor als discrepants!