Superarrogància

Els afectats per la denominada Superilla de Poblenou han aconseguit que el ple del districte de Sant Martí demani que l’Ajuntament de Barcelona se’ls escolti i que retiri el projecte. Un projecte que ha afectat profundament les seves vides i els seus negocis. Una vegada i una altra els veïns s’han manifestat massivament perquè el govern d’Ada Colau els faci cas. Van recollir més de 4.000 signatures exigint la retirada de la Superilla. Però igualment una vegada i una altra l’alcaldessa no els ha fet cas. La Superilla va ser una de les propostes estrelles dels comuns per demostrar que les ciutats poden ser més habitables i menys contaminants, però no ha reduït la contaminació i, per contra, ha aconseguit que els afectats passin un autèntic calvari. El govern municipal, però, no accepta el fracàs. Ni accepta escoltar els veïns, com exigeixen en totes les altres circumstàncies que afecten les altres administracions. Tot per al poble, però sense el poble. Despotisme il·lustrat, en deien. Ara és despotisme, però poc il·lustrat.