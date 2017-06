Els membres del govern de Mariano Rajoy han posat una altra paraula en la cresta del vocabulari de la neopolítica: “soroll”. Així ha qualificat la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría la petició de la Generalitat perquè es reuneixi la Junta de Seguretat a Catalunya en els moments en què vivim –després de fer-ho al País Basc i davant la negativa del govern de l’Estat– i així va definir ahir el mateix president Rajoy la pregunta parlamentària del PSOE sobre l’anul·lació per part del Constitucional del procediment que va regir en la darrera amnistia fiscal. Per al Partit Popular tot allò que no vol sentir són “sorolls”. I la pregunta es fa òbvia: des que Mariano Rajoy no pot governar amb la majoria necessària quines iniciatives parlamentàries ha guanyat el grup popular? El PP es limita al “soroll”, perquè no pot fer una altra cosa. I, com sol passar, acusa als altres del pecat que l’afecta.