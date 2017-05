Socialistes migpartits

A mesura que s’acosta la data de les eleccions primàries del PSOE cada vegada pren més volada la possibilitat que sigui Pedro Sánchez qui acabi liderant el partit. Aquesta elecció el trencaria en dues parts. L’aparell de tota la vida i els partidaris de Susana Díaz, que ara controlen la gestora que administra el PSOE fins diumenge que ve, afirmen que no es resignaran i que plantaran cara al nou secretari general. En el passat aquests senyors de l’aparell ja han demostrat de què són capaços. I si no, que ho expliqui Josep Borrell. Si guanya Díaz, els partidaris de Sánchez tenen més difícil articular la resistència, però tampoc es quedaran quiets. Tots els pronòstics que afecten el PSOE en els pròxims mesos són negatius. La tensió es mantindrà i, si Podemos no se n’aprofita, és que el partit que lidera Pablo Iglesias no en sap més. D’on no n’hi ha no en raja.