Sobiranies “compartides”

Ahir es va constituir a Barcelona el nou partit que lideren Ada Colau i Xavier Domènech. Un País en Comú porta al nom la penitència, perquè ha nascut precisament sense la direcció de Podem a Catalunya, que se n’ha apartat desplegant una certa polseguera política. No hi són tots, però diuen el que sempre han dit. Hi ha poques sorpreses en l’ideari d’una força que recull tots els tòpics de la denominada “nova política”. Ja se sap: quan l’economia és social, sostenible i verda, senzillament no és política. La gran incògnita de la nova força era com salvaria la definició “sobiranista” sense renunciar a Espanya, que és la fe que mou la majoria dels seus integrants. El resultat ha estat un bunyol anunciat. Alguns digitals parlaven ahir d’una “ambigüitat calculadíssima”. Poc ambigua resulta una “república social, democràtica i ambientalment justa” a Catalunya, que “vol compartir sobiranies” amb un “Estat plurinacional”. La república de Texas, doncs. Poca cosa i la retòrica habitual per no comprometre’s gens. Una enredada en comú.