S’estreny encara més

Ho va publicar ahir El País, més content que una mona de Pasqua. La fiscalia ha demanat a una vintena d’empreses tecnològiques, de consultes i de ciberseguretat que li facin saber fins al darrer detall els treballs que els ha encarregat la Generalitat per construir la hisenda pròpia i en altres àmbits estratègics. El to és del tot intimidatori. La presumpció és obertament de culpabilitat. A mesura que s’acosta la data del referèndum, el cercle s’estreny. Aquesta vegada Mariano Rajoy no permetrà sorpreses. Mentrestant, la brigada Hedilla exigeix al president espanyol més pal i gens de pastanaga des de columnes i tertúlies carregades d’ira. I es torna a parlar dels tancs habituals entrant a Barcelona pel lloc de sempre. Tot això era ben previsible. El que ja no resulta tan previsible i és més aviat suïcida és que es mantinguin els recels i l’estratègia partidista a l’altre costat. El que no té ni infanteria mediàtica, ni recursos, ni fiscalia, ni tancs.