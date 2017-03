Sense conflicte?

En una entrevista que ahir va concedir Xavier García Albiol a TV3 el president del Partit Popular de Catalunya finalment investit va afirmar que a la Catalunya “interior” hi ha gent “no independentista o no nacionalista” que “tenen problemes per manifestar-se amb naturalitat”, però que a “Barcelona, a les grans ciutats i a l’àrea metropolitana no hi ha cap conflicte obert”. “Qui diu el contrari menteix”, va concloure Albiol. Absolutament d’acord. Qui diu el contrari menteix. Menteixen, en conseqüència, tots els líders del seu partit, començant per Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría, que han afirmat exactament això durant els darrers anys. Com menteixen igualment tots els contertulians escaldats, presumptes columnistes i falsos analistes que ho han repetit amb vehemència i han dibuixat a Espanya un paisatge postapocalíptic de la Catalunya actual. Desautoritzarà tota aquesta tropa el nou García Albiol, més conciliador i més mesurat que mai?