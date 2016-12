Els advocats d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau han demanat al Tribunal Superior de Justícia instal·lat a Catalunya que en la causa sobre presumpta desobediència al Constitucional per la consulta del 9N comparegui, com a testimoni, Mariano Rajoy. Més ocurrent i més coherent seria que el president del govern espanyol hi assisteixi al costat del fiscal, per furgar-li l’orella, o com a fiscal mateix. Fet i fet, i com diuen ells, tanto monta monta tanto… Ara, tocats de realitat, s’admeten travesses. Qui vol apostar que el jutge desestimarà la demanda?