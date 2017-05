Respecteu la bandera

Abans de la nova gran xiulada que dissabte va acompanyar la interpretació de l’himne espanyol durant la final de la Copa del Rei al Calderón, una piulada al compte oficial de la Guàrdia Civil demanava: “L’himne simbolitza la unió de tots. Respecta’l. No fer-ho és ofendre gratuïtament els qui el senten amb orgull”. Minuts després de la nova expressió multitudinària de rebuig a la imposició, s’hi afegia la Policia Nacional, que xiulava també des del seu compte: “Respecta el nostre himne, respecta la nostra bandera. No oblidis l’esportivitat i l’educació”. Desitjos, tots dos, educats i conciliadors, però que contrasten amb la realitat. I la realitat és que, malgrat les sentències judicials que permeten l’exhibició d’estelades durant els partits, dissabte a les entrades de l’estadi agents de la Policia dita Nacional van requisar-ne moltes. El respecte comença per un mateix. La bandera independentista també és de “tots” els qui la senten com a pròpia i que també se senten ofesos quan acaba requisada, esquinçada o llançada a una paperera. I ja posats a respectar, la pregunta és per què ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional respecten a Catalunya la Llei de Símbols i no fan onejar als seus edificis, al costat de la pròpia, la bandera oficial del país que els acull. Poc respecte demostren els qui tant en demanen.