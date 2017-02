Recta judicial

Aquest matí comença a l’Audiència dita Nacional la vista oral del judici contra l’exconseller Francesc Homs en el cas de la consulta del 9N. Com que a Espanya la justícia és igual per a tothom –Casa Reial dixit– i com que la separació de poders és una obvietat inqüestionable, la sentència és més que previsible. Homs serà inhabilitat i ho serà ràpidament perquè, d’aquesta manera, el Suprem farà de far i guia per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el mateix cas on fan d’ acusats Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. L’escarment de patriotes es complirà de manera inflexible. I a partir d’aquell moment el camí per esporgar el Parlament de Catalunya i intentar evitar el referèndum previst per al setembre quedarà desbrossat del tot.