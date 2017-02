Qui no vulgui pols…

Dirigents d’Esquerra Republicana i del Partit Demòcrata han reaccionat amb indignació a la intervenció de Jordi Évole dissabte a la nit al concert a favor dels refugiats que es va fer al Palau Sant Jordi de Barcelona. Évole va proclamar, acompanyat de forts aplaudiments del públic, que “no es tracta només d’una qüestió de competències, sinó també d’incompetències”. El retret és volgudament cruel perquè, efectivament, tots els permisos d’acollida i residència d’estrangers depenent del govern de l’Estat, que, com en tots els altres àmbits, en té la competència absoluta. Fet que també impedeix, per exemple, que l’ajuntament de Barcelona faci el que voldria fer. La crítica de Jordi Évole va ser rebuda amb entusiasme a les xarxes socials per dirigents de Catalunya sí que es pot i la CUP, sempre prestos a emportar-se l’aigua al seu molí. La reflexió, però, hauria de ser una altra. Els membres del govern que van acudir a l’acte ja sabien què podia passar, amb què es podien trobar. De què es queixen?