Qui es preocupa pel candidat?

Consultant papers, pantalles i xarxes socials sembla que hi ha una gran preocupació en les files del Partit Demòcrata per decidir qui serà el candidat que presentaran a les pròximes eleccions després de la negativa de Carles Puigdemont a encapçalar-ne la llista. Però hi ha més blat que forment en tot això. En primer lloc, la posició de l’actual president de la Generalitat és coneguda des que va acceptar el càrrec. Això, però, no exclou que els periodistes li ho pregunten cada vegada i que ell es vegi obligat a repetir la mateixa idea. Per tant, les darreres declaracions de Puigdemont en aquest sentit no han alterat ningú. En segon lloc, dins el partit hi ha ara una preocupació més determinant: el referèndum. Perquè l’èxit o el fracàs del referèndum portarà a unes o a altres eleccions. I aquí “unes” o “altres”, de quina mena d’eleccions parlem, és un factor clau per determinar la idoneïtat d’un candidat. Per això ara no paga la pena perdre-hi gaire temps. Així ho va intentar dir Neus Munté en una entrevista a TV3, però la periodista va insistir-hi tant, que al final la consellera va haver de parlar de candidats. Quins són els més interessats en aquesta definició? Aquells que ja han decretat que el referèndum serà un fracàs, que hi haurà noves eleccions autonòmiques i que “els convergents” només pensen en qui els hi haurà de representar, perquè ja s’hi han resignat.