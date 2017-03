Per enèsima vegada ahir el president i el vicepresident de la Generalitat es van dirigir al govern de l’Estat i a l’opinió pública espanyola per demanar resoldre el litigi que separa Catalunya d’Espanya de manera democràtica. Una vegada més van apel·lar a la necessitat de fer un referèndum, amb l’exemple del Regne Unit com a divisa democràtica. Serà debades, però cal intentar-ho perquè quedi ben clar que la intransigència només té un bàndol. Carles Puigdemont i Oriol Junqueras ho han fet aquesta vegada a través del diari El País, subscrivint conjuntament l’article “Que les urnes decideixin”. L’intent serà estèril, com sempre, però és raonable. Ho és molt menys el mitjà escollit. Només cal recordar l’entrevista que el número u de Prisa, Juan Luis Cebrián, va concedir al diari El Mundo fa poques setmanes, i el to agressiu i violent que feia servir per resoldre “el desafiament separatista”. Algú podrà adduir que no hi ha cap mitjà escrit a Madrid que tracti la qüestió de manera estrictament civilitzada. És cert. Com també ho és que resulta ben contradictori escriure missatges de pau en les bateries de l’enemic.