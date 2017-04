Que calli per coherència

Xavier García Albiol va sentenciar ahir que el Partit Demòcrata i Esquerra Republicana no necessiten enemics exteriors. Tal com va declarar el líder del PP a Catalunya, “ells solets són els que estan provocant la voladura del bloc independentista. No necessiten cap ajuda de ningú per a trair-se, ni necessiten buscar enemics a Madrid ni a la Unió Europea. Ells solets ho fan la mar de bé”. García Albiol té més raó que un sant. Massa sovint fa tot l’efecte que Junts pel Sí ni van junts ni es creuen el sí. Ara, perquè la coherència del president del Partit Popular sigui absoluta, ell hauria de callar. No cal que parli més. Perquè no el necessiten. I si no el necessiten, se n’hauria d’anar a casa, com demanava ahir que facin els altres. L’independentisme, és cert, es pot autodestruir solet. I els independentistes agrairien el gest i el silenci de Xavier Garcia Albiol. Com també molts votants del PP.