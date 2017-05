Emmanuel Macron va fer ahir bons tots els sondejos que preveien una victòria del candidat sense partit sobre Marine Le Pen. Una vegada més, el Front Nacional ha arribat a la semifinal però no l’ha guanyada. Ni de bon tros. Potser al final no se’ls prendrà seriosament ningú i potser llavors serà quan guanyaran. En tot cas, Macron serà aviat el nou president de la república francesa. I serà a partir d’aquell moment que es podrà veure si el guanyador de les eleccions és realment un “liberal” com l’han qualificat la majoria dels mitjans d’informació. “Liberal” seria, en efecte, rebaixar el pes enorme de l’administració pública, tal com ha promès Emmanuel Macron. Contra totes les resistències que s’articulen i es disparen cada vegada que algú intenta fer-ho. “Liberal”? Menys traves administratives, més ajuda a les empreses, menys impostos i menys burocràcia? Quant de liberal? A França cada vegada que algú ha promès tot això ha xocat contra la realitat. La realitat que ha fet que un sistema sòlid entri en una decadència llarga però que sembla irreversible.