Puigdemont, al Congrés

Hi ha una cadena de dirigents del Partit Popular que exigeixen al president de la Generalitat que vagi al Parlament espanyol “sense por i sense condicions”. Les dues condicions fan pensar. “Sense por”? Quan els dirigents del PP hi insisteixen tant, potser vol dir que n’hi ha per tenir-ne. No per res de l’altre món. Sinó per l’enorme grau de displicència, supèrbia i fins i tot agressivitat amb què els diputats acostumen a rebre les iniciatives del Parlament de Catalunya que els molesten. La memòria de molts és curta i interessada. Només cal recordar el tractament que van rebre al mateix Congrés Jordi Turull, Marta Rovira i Joan Herrera quan hi van anar el 2014 exactament amb la mateixa intenció. De què va servir? “Sense por”? “Sense condicions”, també. Què vol dir sense condicions? Qui en posa? “Sense condicions” vol dir que el president de la Generalitat només hi ha d’anar a patir la gran rebregada? Si el Partit Popular trau tota legitimitat a les decisions del Parlament de Catalunya i considera que el president de la Generalitat és un malalt o un malvat, per què el demanen a Madrid? Ja se’n poden burlar des de lluny. Mentre pensen i repensen fins a on estan disposats a arribar per impedir el referèndum…