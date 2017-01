Pròrroga tramposa

L’any 2014, obeint el marc legal i constitucional que tant proclamen i exigeixen, el govern de Mariano Rajoy hauria d’haver substituït l’actual llei de finançament dit autonòmic. No ho va fer, en un gest de desobediència arrogant, “perquè la crisi no ens ho permet”. La crisi, doncs, els ha permès saltar-se la llei dos anys. Ara en seran tres. Perquè l’hàbil Rajoy ha convocat els presidents dits autonòmics perquè pactin la nova reforma. Tothom sap que entre Francina Armengol i Susana Díaz hi ha un mur insalvable. Polític i nacional. L’una paga i l’altra cobra. L’una no vol pagar tant i l’altra no vol deixar de cobrar tant. L’acord, dins el mateix PSOE i a la taula de presidents, és una quimera. I qui any passa el seu criteri empeny. Mariano Rajoy tindrà entretinguts i barallats els presidents dits autonòmics mentre ell farà com sempre: el que li doni la gana.