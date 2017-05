Prevaricacions

Ahir el serial judicial amb què el govern i les institucions de l’Estat intenten atemorir l’independentisme va fer una jornada més. Davant el Tribunal Superior de la Justícia instal·lada a Catalunya van desfilar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària, Anna Simó. Els pròxims dies ho faran altres membres de la Mesa, incloent-hi Joan Josep Nuet, que no és independentista però creu en els mecanismes que articulen una democràcia solvent. A mesura que s’acosta el referèndum i la Generalitat va prenent decisions que el permetin, la ira de l’Estat pren volada per impedir-ho. Aquesta és la clau de tot l’afer. Qui cometrà un error fatal abans? La suspensió o la inhabilitació de tota la Mesa del Parlament és un excés que podria portar a un conflicte incontrolable per al govern de Mariano Rajoy. Ho saben, però pot més el caràcter verinós de l’escorpí que la necessitat de travessar el riu sobre el llom de la granota útil.