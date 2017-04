Ponts d’entesa

Aprofitant la diada de Sant Jordi i el pont que sempre li facilita La Vanguardia, Mariano Rajoy es va llançar ahir a fer un article amb doble i explícita lectura. Pretenia, el text, abordar la significació de la diada, d’una part, i de l’altra, aprofitar que el Besòs no acaba de passar per Barcelona, per condemnar el separatisme. L’article de Rajoy contenia cites fàcils sobre lectures d’Eduardo Mendoza, Mercè Rodoreda, Carmen Laforet, Cervantes, Josep Pla i Salvador Espriu. Tot això s’ho ha llegit el senyor Rajoy? Caram. Quanta feina dóna Déu als negres els dies festius! L’enaltiment del dia de llibres i roses acabava, no cal dir-ho, amb un cant a l’entesa, de la mà del mateix Espriu. Com el poeta d’aquí, el poeta d’allà demanava “ponts de diàleg”, per poder continuar “fent coses junts en el futur”. La lletania habitual, adobada aquesta vegada amb aparences literàries ocurrents. Sí, senyor Rajoy. Sí als ponts del diàleg. No als textos sagrats i a les amenaces per exigir-ne el compliment que només satisfà una part. Vostè de debò ha llegit Salvador Espriu? Allò que ell escriu s’assembla al que practica vostè com un ou a una castanya. La castanya de Sant Jordi amb què ahir va voler seduir els dracs que tant l’empreyen.