El Partit Popular, el PSOE i, a darrera hora, Ciutadans han arribat a un acord sobre la pobresa energètica que només afectarà el subministrament d’electricitat. En el cas de les persones i les famílies més vulnerables seran les companyies les que hauran de garantir-lo. L’acord pot ser més o menys discutible i ja ha estat denunciat per les entitats socials, que retrauen als tres partits que la mesura s’acabarà concretant amb reglaments quan ja hagi passat l’hivern. Però, en tot cas, el que resulta del tot grotesc és que el govern de l’Estat portés al Constitucional una mesura semblant quan va ser el Parlament de Catalunya qui la va aprovar. Al final, es tracta només de determinar qui mana i qui obeeix. I volen manar ells. Els pobres, sempre som els altres.

Benvolguts,

Com és habitual, per les festes de Nadal la Fundació Catalunya Oberta farà una aturada. Tornarem a publicar El Calbot a partir del dilluns 9 de gener. Esperem que passin bones festes i els desitgem un bon any.