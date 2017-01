Per la xarxa mor el polític

La seqüència és repeteix una vegada i una altra, i no escarmenten ni n’aprenen. Els dirigents polítics d’aquesta part del món i aquesta època han arribat a la conclusió que, si no rebroten cada dia amb declaracions dues o tres vegades, no són res. Ara ja no n’hi ha prou amb entrevistes encadenades. Cal activar, igualment i més, totes les xarxes socials que es fan i que es desfan, amb una pluja d’intervencions infame. I tot acaba sempre amb error, per excés, i rectificació, pels pèls. Així ha estat de nou el cas de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, que va declarar en una entrevista que el seu govern apujaria el copagament de medicaments als jubilats que cobren més i, colgada sota una pluja de malestar digital procedent del seu propi partit, se la haver d’embeinar hores després amb un tuit de rectificació. Abans els diaris permetien als polítics rectificar una vegada al dia, amb el permís dels periodistes. Ara tenen camp digital obert per rectificar tantes vegades com vulguin. I això vol dir que poden equivocar-se molt més. I així anem. Misericòrdia!