Per als col·leccionistes d’ofenses

En un rampell de deliri i enmig d’un discurs oficial, Joan Carles I, quan encara feia de monarca, va proclamar que mai el castellà havia estat “idioma d’imposició”. Com que els reis no trepitgen mai el carrer, no saben què hi passa. Però passen coses realment curioses. Com ara ha estat el cas de l’advocat Francesc Martínez Escarnell, que va presentar una demanda en català al jutjat de primera instància de Benidorm. L’advocat va rebre una notificació en castellà en què li feien saber que, si no els adjuntava una traducció “en l’idioma oficial de l’Estat”, el cas es podria dilatar “fins a cinc anys”. Martínez Escarnell va presentar una al·legació al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que va admetre l’error, li va reconèixer el dret, però no el va resoldre, “per falta de recursos”. Després l’advocat va demanar al jutjat de Benidorm que li fes les notificacions en català. Com que les rebia totes en castellà, va presentar una demanda a la fiscalia, que ara ha arxivat el cas. Segons l’escrit del fiscal, les notificacions judicials es poden fer tant en “idioma castellano como en valenciano”, a parer de l’administració. Tothom té dret a expressar-se en els dos idiomes i un dret “no pot prevaldre sobre l’altre”. Fet i fet, que els jutjats valencians poden continuar fent-ho tot en castellà. Això sí, si tenen l’ocurrència de redactar un document en català, l’hauran d’acompanyar de la traducció prescriptiva en “l’idioma oficial de l’Estat”, “per evitar la indefensió de les parts”. Sense “imposicions”, doncs.