Qui no té feina pentina el gat i qui no té notícies deu pentinar mones. Només així s’entén que durant tres dies els mitjans de comunicació de Madrid i de Barcelona –sobretot– s’hagin estat entretenint publicant rèpliques i contrarèpliques sobre reunions “al més alt nivell” entre la Generalitat i el govern de l’Estat. O que un dinar entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont hagi aixecat més polseguera que l’ajuda que va rebre Donald Trump de Vladímir Putin. Tots dos, Rajoy i Puigdemont, han reconegut poc o molt el dinar i hi han afegit tot seguit que ni han negociat ni negocien res. Potser ni aquestes declaracions calmaran les feres que pentinen mones. Però ja els poden ben bé creure: no negocien res perquè qui ha de cedir per fer-ho possible ni pot ni vol. O això diu. I passem a un altre serial, si us plau.