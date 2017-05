“Pedro, tu saps que és una nació?”

En la pugna per la secretaria general del PSOE sembla clar que només hi ha dos candidats: Susana Díaz i Pedro Sánchez. L’exlíder derrocat té a favor les enquestes i els sondejos. Ahir, per exemple, totes sense excepció el consideraven guanyador per KO del debat que van fer els tres aspirants. La demoscòpia ha alterat profundament l’equip de la candidatura de la presidenta andalusa, que aquests dies ha multiplicat els atacs desordenats al seu rival. Fora de la jugada queda Patxi López, el convidat de pedra que no compta per a res. Ahir també bregava i remava per fer-se un lloc en una disputa en què no compta. Un dels grans moments del debat va ser quan Pedro Sánchez li demanava de manera insistent que li aclarís si Catalunya és “una nació cultural” o no. Patxi López va perdre els estreps i li va etzibar: “Una nació? Pedro, tu saps que es una nació?”. No, Patxi, però l’hi pots explicar tu, que ets basc.