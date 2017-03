País o partit?

Important l’acte que Esquerra Republicana va fer dissabte passat al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. Un acte en defensa de la república catalana i del referèndum que el govern ha previst el mes de març com a la plataforma per a arribar-hi. Un acte, en definitiva, per a prendre forces en els moments transcendents que s’hi acosten. Però també un acte de partit en què els dirigents republicans es van proclamar com la força hegemònica de l’independentisme. I aquest és també el problema. Perquè justament aquests moments en què cal tanta determinació per aguantar les agressions de l’Estat que han vingut i que vindran són també moments d’incertesa en les reaccions i les motivacions de cada opció política. “República” –la república que volem– o “partit –el partit que l’ha de fer–? Això no va quedar gens clar dissabte. O sí.