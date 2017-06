“Pagaran les conseqüències”

L’anunci de la data i la pregunta del referèndum sobre la independència de Catalunya ha activat les respostes habituals. Els dirigents del PP han proclamat que no hi haurà consulta, la premsa de Madrid ha menystingut la proposta i se n’ha burlat –com van fer el 9N– i alguns membres del govern espanyol han començat a amenaçar amb més contundència. Aquest ha estat el cas, per exemple, del falsament conciliador Enric Millo, que després de sentir el president de la Generalitat va declarar: “Els polítics, els funcionaris i les empreses que poguessin participar en procediments il·legals corren el risc de quedar inhabilitats, això ja ha passat”. Delegat Millo, vostè i les institucions de l’Estat espanyol poden inhabilitar, processar i tancar tot el govern de la Generalitat, la majoria del Parlament, tants funcionaris com vulguin i uns quants empresaris més. Però després només haurien de fer una lleugera reflexió: Què aconseguiran, què passarà si s’atreveixen a convocar eleccions autonòmiques per frenar aquest procés i quins resultats tindrien aquestes eleccions? Sobretot per al PP i per a l’independentisme català. I després quanta gent haurien de tancar més? Hi hauria prou presons?