Pagar-los el beure

El Partit Demòcrata ha començat una campanya amb l’objectiu de poder pagar les multes que han d’afrontar Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. No cal dir que el volum d’aquestes sancions passarà a engreixar els pressupostos de l’Estat. Com també ho faran les que han d’abonar Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana encara no se sap ben bé per què ni cal que ho especifiquin, que ja se sap què volen i de què va la cosa. No és gens temerari afirmar que aquests centenars de milers d’euros i els que vindran es dedicaran, entre altres meravellosos objectius, no ha traçar el corredor mediterrani dels nostres patiments, sinó a alimentar la pressió diplomàtica espanyola contra la Generalitat –que ara ja afecta els interessos exteriors dels empresaris catalans– i l’habilitat dels cossos policials de l’Estat que es dediquen a espigolar el món per aconseguir proves contra dirigents polítics catalans o a invertar-se’ls directament. Són aquests, doncs, uns diners que, senzillament, els paguen el beure. A càrrec dels que porten banyes obligades.