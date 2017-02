El Pacte Nacional pel Dret a Decidir, mutat en Pacte Nacional pel Referèndum, s’ha reactivat. Hi ha un manifest a disposició de tots els qui el vulguin subscriure per aconseguir un referèndum, sí, però “amb totes les garanties i pactat”. És a dir, per no aconseguir res. Perquè l’Estat no pacta. Iniciativa, Podem i la tropa colauera s’hi han apuntat amb entusiasme. I està bé que ho facin. Com està bé que els partidaris de la independència cavalquin junts amb els partidaris de la sobirania poc o molt clara. El problema vindrà després. Perquè, una vegada constatat que el govern de Mariano Rajoy activarà tots els ressorts de l’Estat per impedir el referèndum que ha aprovat el Parlament de Catalunya, què faran tots aquests “sobiranistes”? Llavors s’hauran de decantar per uns o pels altres. I això no està gens clar. O sí. Ai!