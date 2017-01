Operació humiliació

Com sol passar, la intervenció de Mariano Rajoy en un dels seus fòrums habituals –el del diari radical ABC– va oferir moments gloriosos. Com quan el president del govern espanyol, preguntat sobre el monolingüisme de la pàgina web de la Moncloa, va demanar que la Generalitat traduís la seva al castellà. La ignorància de Rajoy és infinita, perquè el castellà és un dels idiomes del web del govern de Catalunya. La dels seus assessors és de vergonya aliena. Però el moment estel·lar de la nit va ser quan el president espanyol, en una hora en què la representació de la Generalitat encara no havia començat el seu acte al Parlament Europeu, va afirmar que “el president Puigdemont s’hi ha trobat el que es mereix”. En aquell moment es van sentir enormes riallades entre el públic. El més selecte de la capital de l’Estat. Empresaris i polítics sempre disposats a burlar-se del més dèbils: “Catalans, no marxeu que us estimem!”.