On ells volen

L’atropellament massiu que s’acaba de perpetrar a l’entrada d’una mesquita de Londres situa el conflicte exactament allà on vol el fonamentalisme islàmic. Pot passar de ser una agressió terrorista encadenada a un conflicte obert entre religions o ideologies. I això passa en el moment en què Estat Islàmic està a punt de perdre la principal bandera propagandista: el califat sagnant que ha intentat imposar a recer de la guerra a Síria. També és en aquest punt on el vol una part de l’extrema dreta europea o nord-americana, on se sent a gust el supremacisme racista. Que no es decanti de manera definitiva cap a aquesta posició depèn de l’encert de les autoritats en aquesta part del món –i això ja és desitjar molt– i del seny d’una societat sovint molt poc assenyada. O sigui, que tot plegat fa témer que els desastres s’acumulin.