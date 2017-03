L’exentrenador de la selecció espanyola de futbol sempre ha estat un home mesurat i raonable. Tant, que des del primer dia ha acceptat el dret a decidir dels catalans sense gaires matisos. Del Bosque no és partidari de la independència de Catalunya, perquè, en el seu àmbit, com va afirmar ahir, “això, en el món del futbol, seria un desastre per a la nostra Lliga”. Ahir, en consideració al seu caràcter dialogant i conciliador, l’exseleccionador espanyol va rebre el Premi Blanquerna que concedeix la Generalitat. La gran pregunta que cal fer-se després de constatar tot això és el perquè de la soledat de Vicente Del Bosque. Com és que en el món de la cultura i l’esport espanyols és gairebé una excepció. Només Del Bosque? No hi ha ningú més?