No és estrany que guanyi Trump

Enric Millo diu que hi ha converses entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont perquè és un home de Soraya Sáenz de Santamaría, que no vol veure tan fracassada i tan aviat la seva “Operació diàleg”. Xavier García Albiol diu que no n’hi ha perquè no és un home de Soraya Sáenz de Santamaría –potser no és de ningú; és a dir, de Rajoy– i vol que fracassi l’operació en qüestió. Carles Puigdemont diu que no hi ha converses perquè, quan n’hi ha, no en trau res i se sent sempre estafat. Parlar amb Mariano Rajoy és com parlar amb un gat d’escaiola. Miquel Iceta diu que hi ha converses perquè vol fer-nos creure que Puigdemont i Rajoy són exactament iguals. I Rajoy no diu res perquè no sap què dir. Si això és “la política”, no és estrany que guanyi Donald Trump.