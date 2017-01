“Neoliberals”

“Neoliberal” s’ha convertit en l’insult de moda de certa Esquerra papagaia de Catalunya. En una simplificació que evidencia la profunditat del seu pensament, aquesta gent titlla de “neoliberal” tot el que considera “dreta”, sense distincions ni mesura. El “neoliberalisme” és la perversitat, el mal, la corrupció i el robatori. Però ara hauran de fer un esforç neuronal, perquè el nou maligne, la nova referència del mal, Donald Trump, no s’assembla gens a un “neoliberal”. Proclama el proteccionisme, sembla voler tornar a l’autarquia, combat la deslocalització, amenaça amb taxes i gravàmens enormes a tots els productes que no es produeixin als Estats Units, i no deixa de ser “dreta”? Què ha passat aquí? Que n’hi ha que tenen el cap només per coronar el coll. I ara entendran a la força que es pot ser “de dretes” i gens liberal o neoliberal. Com es pot ser “d’esquerres” i ser perfectament idiota.