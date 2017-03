Models policials

El dia que Artur Mas va comparèixer com a testimoni davant el Tribunal Suprem la policia encarregada de facilitar les coses va acabar a trompades amb els periodistes. Els testimonis es queixen de desproporció i excessiva violència. Alguns d’aquests policies, a més, quan va arribar l’expresident de la Generalitat, van comentar en veu alta què opinen sobre el personatge. No paga la pena reproduir insults. Ho van fer davant els mateixos periodistes. Aquest és un model policial. El mateix que instrumentalitza els seus sindicats per personar-se en querelles ideològiques. El mateix que presta les seves unitats d’investigació per escampar insídies i perseguir la discrepància nacional. Després hi ha el català, on sembla que hi ha més de tot. Més diferències, diversitat i sensibilitat. A la gent sensata els ha de semblar més raonable. Però, és clar, si es tracta de fer xocar trens, no hi ha color. Els d’allà s’emportaran l’aigua al seu petri molí.