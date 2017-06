Les declaracions del controvertit i més que fosc excomissari José Manuel Villarejo al programa Salvados afegeixen un nou testimoni de pes a totes les revelacions i confessions que s’estan encadenant referents a la denominada Operació Catalunya. N’hi va haver, d’operació, ja no hi ha cap dubte. Una trama que va estructurar una persecució sistemàtica, fabricant tantes proves falses com calgués, contra els líders convergents i l’independentisme en general. Una operació que no mereix cap reprovació pública a Espanya, per molt que se n’acumulin les proves fins i tot en seu parlamentària. Sabem que la va lligar i articular l’exministre Jorge Fernández Díaz, contra el qual pel que es veu la fiscalia considera que no cal actuar. Sabem també, per la gravació que el va agafar en plena ràtzia, que Mariano Rajoy en tenia notícia. Però, òbviament, ara Rajoy com abans González, rebutja els fets amb el silenci, la indiferència o la negació. No podia ser d’una altra manera. Com tampoc poc ser d’altra manera: és Mariano Rajoy el Míster X de l’Operació Catalunya.